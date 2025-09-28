Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Neo Rysio, Grèce

Villa 12 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 12 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 14
Chambres 12
Nombre de salles de bains 8
Surface 900 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 900 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 4 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 610 m²
Sol 5/1
A vendre Villa de 5 étages de 610 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$760,786
Chalet 5 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Chalet 5 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 470 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de 2 étages de 470 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$620,334
Villa 3 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 3 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Sol -2
A vendre Villa de 3 étages de 167 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$514,994
Chalet 5 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Chalet 5 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
Votre maison de rêve attend à Peaceful Neo Rysio, Thessalonique Découvrez l'épitome du conf…
$573,516
Villa 5 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 5 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 343 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Villa de 3 étages de 343 mètres carrés dans la banlieue de Thessalo…
$655,447
