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Hôtels à vendre en Neapoli Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 700 m² dans Milatos, Grèce
Hôtel 700 m²
Milatos, Grèce
Surface 700 m²
Le logement se compose de 4 étages avec une superficie totale construite d'environ 700 m2 qu…
$3,15M
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Agence
Grekodom Development
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