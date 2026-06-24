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Mountain View Villas à vendre en Nea Triglia, Grèce

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14 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 463 m²
Sol -1/-1
Présentation d'une villa riveraine actuellement en construction à Nea Propontida, Halkidiki.…
$2,26M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle unique à un endroit remarquable à Nea Propontida , au cœur de Halkidiki.…
$522,661
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Villa 6 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 6 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Cette charmante maisonnette à Nea Propontida, Halkidiki est le choix parfait pour ceux qui r…
$406,514
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Value OneValue One
Villa 7 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 7 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 380 m²
Propriété de luxe. Maison individuelle unique avec piscine, à distance de marche de la mer, …
$2,09M
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Villa 9 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 9 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 345 m²
Niché au cœur d'Halkidiki, cette magnifique maison individuelle offre l'épitome de la vie de…
$2,90M
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Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle à vendre à Halkidiki, Grèce. Cette propriété bénéficie d'une vue imprena…
$464,587
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TekceTekce
Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 1/1
Belle maisonnette à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$290,367
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Villa 12 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 12 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 12
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Cette belle maison individuelle à Halkidiki, en Grèce est dans un excellent état et offre un…
$929,175
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Villa 5 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Maison individuelle unique avec une piscine luxueuse, à distance de marche de la mer, à un t…
$609,771
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Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/-1
Maisonette unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$342,633
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Villa 2 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 2 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 1/1
Maisonette unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$255,523
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Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol -1/-1
Échapper à votre propre paradis à Halkidiki avec cette maison individuelle nouvellement cons…
$754,955
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Villa 3 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 3 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 1/1
Belle maisonnette à distance de marche de la mer, à un très bel endroit à Nea Propontida , a…
$290,367
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Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Belle maison individuelle à un endroit remarquable à Nea Propontida , dans le petit paradis …
$394,899
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