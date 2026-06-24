Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nea Triglia
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Nea Triglia, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Studio dans Nea Triglia, Grèce
Studio
Nea Triglia, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/1
Présentation d'un nouveau projet à Halkidiki, en Grèce, offrant un studio luxueux avec une v…
$110,340
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Halkidiki Properties
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller