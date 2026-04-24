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Vue sur la mer Chalets à vendre en Nea Triglia, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 1 chambre dans Nea Triglia, Grèce
Chalet 1 chambre
Nea Triglia, Grèce
Chambres 1
Surface 340 m²
À vendre Maison d'un étage de 340 mètres carrés à Chalkidiki. La maison se compose d'une cha…
$251,491
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Nea Triglia, Grèce
Chalet
Nea Triglia, Grèce
Surface 75 m²
Chalet à vendre, en construction, d'une superficie de 70 sq. M dans le village de villégiatu…
$354,213
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