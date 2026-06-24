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Vue sur la mer Appartements à vendre en Nea Triglia, Grèce

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Appartement 1 chambre dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 1 chambre
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Appartement récemment construit de 48 m2 dans la municipalité de Nea Propontida à une distan…
$168,413
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Agence
Halkidiki Properties
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English
Appartement 1 chambre dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 1 chambre
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Bel appartement à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida , …
$174,220
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