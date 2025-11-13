Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nea Peramos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Nea Peramos, Grèce

studios
3
1 BHK
17
2 BHK
4
4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Nea Peramos, Grèce
Appartement 2 chambres
Nea Peramos, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 77 m²
Nombre d'étages 6
For sale under construction apartment of 77 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front la…
$288,866
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Nea Peramos, Grèce
Appartement 2 chambres
Nea Peramos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/2
For sale apartment of 52 sq.meters in Kavala suburbs. The apartment is situated on the 1st f…
$167,542
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Nea Peramos, Grèce
Appartement 2 chambres
Nea Peramos, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 56 m²
Nombre d'étages 3
For sale apartment of 56 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front layout. A magnificent…
$254,202
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 5 chambres dans Nea Peramos, Grèce
Appartement 5 chambres
Nea Peramos, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 145 m²
Nombre d'étages 3
For sale apartment of 145 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front layout. A magnificen…
$543,068
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
