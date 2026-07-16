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Studios à vendre en Nea Moudania, Grèce

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 19 m²
Ce studio est situé dans les environs de Nea Moudania ville à 450 mètres de la belle plage d…
$102,900
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