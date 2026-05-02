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Vue sur la mer Villas à vendre en Nea Michaniona, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Nea Michaniona, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Michaniona, Grèce
Chambres 5
Surface 460 m²
A vendre Villa de 3 étages de 460 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,42M
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Villa 5 chambres dans Nea Michaniona, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Michaniona, Grèce
Chambres 5
Surface 340 m²
A vendre Villa de 2 étages de 340 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$495,898
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