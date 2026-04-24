Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nea Malgara
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Nea Malgara, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Nea Malgara, Grèce
Chalet 3 chambres
Nea Malgara, Grèce
Chambres 3
Surface 155 m²
À vendre Maison d'un étage de 155 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maison…
$129,878
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller