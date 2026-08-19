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Vue sur la mer Villas à vendre en Néa Mákri, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Villa 5 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 5
Surface 360 m²
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$1,48M
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Villa 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Villa 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 460 m²
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,18M
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