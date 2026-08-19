Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Néa Mákri
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Piscine

Chalets Piscine à vendre en Néa Mákri, Grèce

;
3 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 430 m²
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$791,075
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 5 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 5 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 5
Surface 570 m²
À vendre Maison de 4 étages de 570 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$2,95M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 197 m²
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$501,801
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller