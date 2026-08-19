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Vue sur la mer Chalets à vendre en Néa Mákri, Grèce

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9 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 430 m²
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$791,075
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Chalet 6 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 6 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 6
Surface 290 m²
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,18M
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Chalet dans Néa Mákri, Grèce
Chalet
Néa Mákri, Grèce
Surface 430 m²
À vendre Maison de plain-pied de 430 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer,…
$1,18M
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Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 400 m²
A vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$826,496
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Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 265 m²
À vendre Maison de 2 étages de 265 mètres carrés en Attique. 1er étage se compose d'une cham…
$926,856
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Chalet 2 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 2 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 2
Surface 130 m²
À vendre Maison de plain-pied de 130 m2 en Attique. La maison se compose de 2 chambres, salo…
$484,091
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Chalet 5 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 5 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 5
Surface 360 m²
A vendre Maison de 3 étages de 360 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,18M
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Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 197 m²
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$501,801
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Chalet 8 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 8 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 8
Surface 330 m²
À vendre Maison de 3 étages de 330 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$767,461
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