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Mountain View Chalets à vendre en Néa Mákri, Grèce

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8 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 6 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 6
Surface 290 m²
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,18M
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Chalet dans Néa Mákri, Grèce
Chalet
Néa Mákri, Grèce
Surface 430 m²
À vendre Maison de plain-pied de 430 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer,…
$1,18M
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Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 265 m²
À vendre Maison de 2 étages de 265 mètres carrés en Attique. 1er étage se compose d'une cham…
$926,856
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Chalet 2 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 2 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 2
Surface 130 m²
À vendre Maison de plain-pied de 130 m2 en Attique. La maison se compose de 2 chambres, salo…
$484,091
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Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 230 m²
Il y a à vendre une maison de deux étages avec un appartement indépendant d'une pièce au sou…
$802,882
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Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 197 m²
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$501,801
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TekceTekce
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 112 m²
À vendre Maison de 2 étages de 112 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$389,634
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Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 330 m²
A vendre Maison de 3 étages de 330 mètres carrés à Attica. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$1,30M
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