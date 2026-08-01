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Villas avec garage à vendre en Nea Kallikrateia, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Nea Kallikrateia, Grèce
Villa 6 chambres
Nea Kallikrateia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 180 m²
Maison individuelle unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Pr…
$541,073
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Agence
Halkidiki Properties
Langues
English
Villa 5 chambres dans Nea Kallikrateia, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Kallikrateia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle unique à un endroit remarquable à Nea Propontida , au cœur de Halkidiki.…
$512,595
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Halkidiki Properties
Langues
English
Villa 6 chambres dans Nea Kallikrateia, Grèce
Villa 6 chambres
Nea Kallikrateia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 700 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle unique à un très bel endroit à Nea Propontida , dans le petit paradis de…
$706,242
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