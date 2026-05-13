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Chalets Piscine à vendre en Nea Kallikrateia, Grèce

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Chalet 6 chambres dans Nea Kallikrateia, Grèce
Chalet 6 chambres
Nea Kallikrateia, Grèce
Chambres 6
Surface 250 m²
A vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés à Chalkidiki. Semi-sous-sol se compose de 4…
$1,77M
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Grekodom Development
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