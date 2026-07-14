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Maisons avec terrasse à vendre en Municipality of Monemvasia, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Monemvasia, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Monemvasia, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison en Pierre dans le Château de Monemvasia – 1/6 de copropriété à partir de 159 000 € …
$181,183
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Monemvasia, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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