Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Thebes
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Thebes, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Mouriki, Grèce
Chalet 5 chambres
Mouriki, Grèce
Chambres 5
Surface 220 m²
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$425,055
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Thebes, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller