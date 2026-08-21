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Villas à vendre en Municipal Unit of Skiritida, Grèce

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Villa dans Kerasia, Grèce
Villa
Kerasia, Grèce
Surface 360 m²
A vendre Villa de 3 étages de 360 m2 sur l'île de Corfou. Le sous-sol se compose d'un garde-…
$2,04M
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Skiritida, Grèce

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