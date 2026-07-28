Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Skiritida
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Municipal Unit of Skiritida, Grèce

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Kerasia, Grèce
Appartement
Kerasia, Grèce
Surface 43 m²
A vendre appartement de 43 mètres carrés sur l'île de Corfou. L'appartement est situé au pre…
$142,821
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Skiritida, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller