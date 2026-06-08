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Hôtels à vendre en Municipal Unit of Sfakiates, Grèce

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1 propriété total trouvé
Hôtel 260 m² dans Lefkada Municipality, Grèce
Hôtel 260 m²
Lefkada Municipality, Grèce
Surface 260 m²
A vendre hôtel de 260 mètres carrés aux Îles Ioniennes. L'hôtel a un niveau. Il ya: panneau…
$885,531
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Grekodom Development
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