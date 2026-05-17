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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Municipal Unit of Nea Peramos, Grèce

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Maison de ville 6 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 6
Surface 218 m²
A vendre maisonnette de 218 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-…
$708,425
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Grekodom Development
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