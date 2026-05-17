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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipal Unit of Nea Peramos, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet
Municipality of Megara, Grèce
Surface 670 m²
Chalet de 670 mètres carrés à vendre à Nea Peramos, Attica. Le premier étage est occupé par …
$1,65M
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nea Peramos, Grèce

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