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Maisons de ville à vendre en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chambres 5
Surface 326 m²
A vendre maisonnette de 326 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 1er étage s…
$791,075
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