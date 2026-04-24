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Chalets à vendre en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chambres 2
Surface 60 m²
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 2 chambres…
$212,528
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Chalet 6 chambres dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chambres 6
Surface 250 m²
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 3 …
$1,42M
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

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