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Propriétées résidentielles à vendre en Municipal Unit of Mystras, Grèce

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Chalet dans Sparte, Grèce
Chalet
Sparte, Grèce
Surface 260 m²
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 260 mètres carrés sur la péninsule du Péloponn…
$527,228
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Mystras, Grèce

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