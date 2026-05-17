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Maisons de ville à vendre en Municipal Unit of Megalopoli, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Mégalopoli, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Mégalopoli, Grèce
Chambres 3
Surface 198 m²
A vendre maisonnette de 198 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. 1er ét…
$295,177
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Megalopoli, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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