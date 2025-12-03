Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Grèce
  Grèce
  Municipal Unit of Loutraki - Perachora
  Résidentiel
  Attique
  Vue sur la montagne

Mountain View Penthouses à vendre en Municipal Unit of Loutraki Perachora, Grèce

2 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Penthouse 1 chambre
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 5/5
- Penthouse avec vue unique à 180 degrés sur le golfe Corinthien - Il s'agit d'un apparteme…
$416,427
Penthouse 2 chambres dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Penthouse 2 chambres
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 4/5
À vendre  superbe appartement penthouse de 78 m², situé au centre de Loutraki, à seulement 3…
$207,123
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Loutraki Perachora, Grèce

