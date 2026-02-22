Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Lefkimmi
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Municipal Unit of Lefkimmi, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Southern Corfu, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Southern Corfu, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/2
Un appartement entièrement rénové, lumineux de 88 m2, au 1er étage dans le pittoresque Lefki…
$234,961
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Lefkimmi, Grèce

