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Hôtels à vendre en Municipal Unit of Larissos, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 768 m² dans Lakopetra, Grèce
Hôtel 768 m²
Lakopetra, Grèce
Surface 768 m²
L'hôtel - maison d'hôtes est situé sur les rives du village de la station balnéaire de Nifor…
$1,30M
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Agence
Grekodom Development
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