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Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Kalentzi, Grèce

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Chalet 4 chambres dans Municipality of Erymanthos, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Erymanthos, Grèce
Chambres 4
Surface 271 m²
À vendre Maison de 2 étages de 271 m2 à Péloponnèse. Rez de chaussée se compose de 3 salons,…
$554,933
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