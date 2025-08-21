Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Evosmos Municipal Unit
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Evosmos Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kordelio Evosmos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Kordelio Evosmos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 6
Evosmos, Thessalonique. Un appartement de deux pièces entièrement meublé, 60 m2, au 6ème éta…
$586
par mois
