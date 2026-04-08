Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Dafnousia
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Municipal Unit of Dafnousia, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 9 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 525 m²
Sol -2/1
A vendre Villa de 3 étages de 525 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Sous-sol se comp…
$1,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Dafnousia, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller