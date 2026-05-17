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Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Atalanti, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Tragana, Grèce
Chalet 4 chambres
Tragana, Grèce
Chambres 4
Surface 218 m²
À vendre Maison de 3 étages de 218 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se …
$531,319
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Chalet 4 chambres dans Tragana, Grèce
Chalet 4 chambres
Tragana, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
À vendre Maison de 4 étages de 180 m2 dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se compose d'u…
$531,319
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Atalanti, Grèce

avec Vue sur la mer
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