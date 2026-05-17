Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Asini, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Chalet dans Drepano, Grèce
Chalet
Drepano, Grèce
Surface 272 m²
A vendre en construction Maison de plain-pied de 272 m2 en Péloponnèse Est. Vue sur la ville…
$141,685
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Asini, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller