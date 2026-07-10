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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipal Unit of Argyroupoli, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 142 m²
Sol 3/6
Spacieux duplex avec vue mer | Golden Visa | Riviera athénienne Duplex moderne sur deux n…
$913,315
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Argyroupoli, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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