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Propriétées résidentielles à vendre en Municipal Unit of Archea Olympia, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Strefi, Grèce
Villa 2 chambres
Strefi, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés dans la Péloponnèse occid…
$304,798
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Archea Olympia, Grèce

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