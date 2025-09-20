Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Akrata
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Municipal Unit of Akrata, Grèce

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Platanos, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Platanos, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 65 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-…
$187,271
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Akrata, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller