  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Appartements d’Investissement Golden Visa 🇬🇷 Appartements à Athèn…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
