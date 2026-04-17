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Mountain View Chalets à vendre en Mires Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet dans Municipality of Festos, Grèce
Chalet
Municipality of Festos, Grèce
Surface 480 m²
Niché dans la belle région d'Ammoudara, cette imposante résidence individuelle de 480 m2 est…
$2,13M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Mires Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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