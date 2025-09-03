Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Methoni Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Modon, Grèce
Chalet 5 chambres
Modon, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
For sale 3-storey house of 160 sq.meters in Western Peloponnese. Semi-basement consists of…
$503,290
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
