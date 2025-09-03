Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Messini
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Messini, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Messini, Grèce
Chalet 2 chambres
Messini, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
For sale 2-storey house of 140 sq.meters in Western Peloponnese. Semi-basement consists of…
$1,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller