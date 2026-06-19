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Mountain View Villas à vendre en Megali Panagia, Grèce

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12 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 7 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Belle maison individuelle à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Aristot…
$487,817
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Halkidiki Properties
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Villa 2 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 2 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Présenter une occasion extraordinaire de posséder une magnifique Maisonette au cœur de Halki…
$511,046
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Villa 14 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 14 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 14
Nombre de salles de bains 8
Surface 600 m²
Sol -1/-1
Vivez l'épitome de la mer vivant dans cette maison individuelle nouvellement construite à Ha…
$1,57M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 2 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 2 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Sol -1/-1
Cette belle maisonnette est maintenant disponible à la vente à Halkidiki, Grèce. Situé dans …
$243,908
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Villa 4 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 4 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 235 m²
Sol -1/-1
Résidence de luxe. Belle maison individuelle à un endroit remarquable à Aristotelis , au coe…
$336,826
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Villa 3 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 3 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -1/-1
Belle maison individuelle à un très bel endroit à Aristotelis, dans le petit paradis de Halk…
$313,597
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TekceTekce
Villa 2 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 2 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Cette charmante maisonnette à Halkidiki, Grèce est une très bonne opportunité. Avec son bon …
$214,872
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Villa 4 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 4 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Sol -1/-1
Maison individuelle unique En face de la mer, à un très bel endroit à Aristotelis, au cœur d…
$1,28M
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Villa 5 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 5 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 162 m²
Vivez le luxe ultime avec cette maison individuelle récemment construite dans un complexe à …
$882,716
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Villa 5 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 5 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Maisonette Athos à Halkidiki 140m2 avec deux étages indépendants 1er étage 50m2 et 90m2 dans…
$348,441
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Villa 3 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 3 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Belle maison individuelle En face de la mer, à un très bel endroit à Aristotelis, dans le pe…
$336,826
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Villa 3 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 3 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Présentation d'une superbe Maisonette en construction à Halkidiki, Grèce, avec une vue impre…
$673,652
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