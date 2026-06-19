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Villas avec garage à vendre en Megali Panagia, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Megali Panagia, Grèce
Villa 3 chambres
Megali Panagia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Bienvenue dans cette belle maison individuelle à vendre à Halkidiki, Grèce. Cette propriété …
$278,752
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Agence
Halkidiki Properties
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