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Hôtels à vendre en Megali Panagia, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Hôtel 300 m² dans Megali Panagia, Grèce
Hôtel 300 m²
Megali Panagia, Grèce
Surface 300 m²
Vous cherchez à investir dans l'hôtellerie? Cet hôtel de 300 mètres carrés à Halkidiki, en G…
$1,10M
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Halkidiki Properties
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English
Hôtel 730 m² dans Megali Panagia, Grèce
Hôtel 730 m²
Megali Panagia, Grèce
Surface 730 m²
Situé dans la région pittoresque de Halkidiki, en Grèce, cet hôtel de 730 mètres carrés offr…
$2,66M
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Halkidiki Properties
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