Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Loutráki, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Loutráki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Loutráki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Sol 1/1
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés à Loutraki. La maisonnette a 3 niveaux. Le rez-de-…
$414,702
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
