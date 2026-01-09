Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Loutráki
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Loutráki, Grèce

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Appartement 2 chambres
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/3
Un appartement exceptionnel de 84 m² est proposé à la vente dans un immeuble résidentiel neu…
$564,919
Appartement 2 chambres dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Appartement 2 chambres
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/4
Dans l’un des emplacements les plus privilégiés de Loutraki, directement au bord de la mer, …
$695,218
