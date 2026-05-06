Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Livanátes
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Livanátes, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Villa 9 chambres dans Livanátes, Grèce
Villa 9 chambres
Livanátes, Grèce
Chambres 9
Surface 525 m²
A vendre Villa de 3 étages de 525 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Sous-sol se comp…
$1,13M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller