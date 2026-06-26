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Vue sur la mer Studios à vendre en Lefkada Regional Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Îles Ioniennes, Grèce
Studio 1 chambre
Îles Ioniennes, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/3
Appartements Resort • Golden Visa • Lefkada, mer Ionienne Studios modernes dans un nouvea…
$283,847
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Caractéristiques des propriétés en Lefkada Regional Unit, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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