Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Lávrio
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Lávrio, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Lávrio, Grèce
Villa 4 chambres
Lávrio, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
For sale 3-storey villa of 240 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room wit…
$1,51M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller